ГПК: очередной беспилотник перехвачен на границе с Литвой

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной беспилотник перехвачен на границе с Литвой. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"15 мая лидские пограничники в очередной раз выявили беспилотный летательный аппарат вблизи белорусско-литовской границы. Так как БЛА использовался незаконно (это не было согласовано с компетентными органами), для пресечения полета пограничный наряд применил радиоэлектронное ружье. В итоге пограничники "приземлили" коптер в полукилометре от государственной границы", - рассказали в ГПК.

В ведомстве напомнили, что незаконное использование беспилотных летательных аппаратов в пограничной зоне является нарушением пограничного режима. Сумма штрафа за такое правонарушение для физических лиц достигает Br580, для юрлиц - Br1740. Если нарушение совершено в пограничной полосе, физлицам грозит штраф до Br1450, а юридическим лицам - до Br2900.-0-