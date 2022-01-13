ГПК: польская "колючка" приводит к гибели зубров

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польское заграждение из колючей проволоки приводит к гибели зубров, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Вечером 12 января в национальном парке "Беловежская пуща" вблизи польского заграждения из колючей проволоки белорусские пограничники обнаружили труп зубра. "Следы на земле указывают, что животное пыталось пройти через заграждение, а спустя время пало ввиду истощения. Прибывшие на место сотрудники национального парка констатировали, что этот зубр был из популяции, обитающей с польской стороны пущи", - рассказали в Госпогранкомитете.

Осенью стадо сезонно мигрировало в Беларусь, а с наступлением холодов возвращалось в Польшу к месту зимнего прикорма. Однако на пути миграции зубров польские власти установили непреодолимое для животных заграждение из колючей проволоки.

"Кроме того, в отличие от белорусского сигнализационного комплекса, "егоза" наносит зверю травмы, несовместимые с жизнью, и становится смертельной преградой для перемещения животных. Именно поэтому при возведении новых и модернизации существующих белорусских инженерных заграждений и сигнализационных комплексов на государственной границе предусматриваются специальные разрывы и проходы для обеспечения миграции диких животных", - отметили в ГПК.

Сотрудники Беловежской пущи доставили сено, чтобы прикормить зубров, находящихся вблизи белорусско-польской границы. "Вместе с тем "убедить" таким способом лесных великанов сменить места, где они годами подкармливались в зимний период, не так просто. В результате почти 30 зубров продолжают оставаться заложниками политических решений Польши, которые лишают свободы перемещения животных", - добавили в ведомстве.

В Госпогранкомитете обратили внимание, что о неминуемых негативных последствиях установки подобных заграждений на польской стороне говорилось еще в прошлом году. Белорусские представители Беловежской пущи публично заявляли, что новые барьеры ставят под угрозу функционирование экосистем парка из-за генетического вырождения. Аналогичное мнение высказывалось и польскими учеными. Они полагают, что установка заграждений обернется катастрофическими последствиями для Беловежской пущи, а нанесенный природе ущерб перевесит все потенциальные выгоды. Отдельно подчеркивалось, что пограничные барьеры эффективно блокируют в первую очередь миграцию животных, а не людей.

"Несмотря на аргументированные призывы специалистов природоохранной сферы учесть последствия строительства подобных заграждений, Польша продолжает придерживаться тактики сиюминутных необдуманных решений. Кроме того, официальные лица широко анонсируют начало строительства забора высотой более 5 м, который заблокирует миграцию медведей, зубров, рысей, волков и оленей. А колючая проволока, венчающая стену, будет представлять угрозу и для птиц", - констатировали пограничники.

После установки польскими военнослужащими "колючки" на своей территории на белорусской стороне границы от травм и увечий уже погибло пять лосей и одна косуля.-0-