Грабившая фуры в Европе группа белорусов вела преступный промысел с 2016 года

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Группа белорусов, грабившая грузовики в европейских странах, вела свой преступный промысел с конца 2016 года, такую информацию в эфире телеканала ОНТ озвучил заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель, сообщает БЕЛТА.

"Группа занималась своим преступным промыслом на территории Европейского союза с конца 2016 года. Был костяк группы - основные участники. Те же, кто привлекался в качестве водителей автомобилей, постоянно менялись", - пояснил Сергей Ванагель.

Как было отмечено, группировка работала на дорогах Евросоюза с четкой организацией и конспирацией. В арсенале были рации, тепловизоры, приборы ночного видения. Грузовики вскрывали, когда водители спали. После похищения товара снятые пломбы ставили обратно. Почти всегда кражу замечали в пункте назначения. Бытовая техника, парфюмерия, велосипеды, медицинское оборудование - злоумышленники брали все, что можно было продать.

Также Сергей Ванагель рассказал, что лидер группировки четко распределял роли, определял обязанности каждого из участников. Была система штрафов за какие-то провинности, проступки.

Как пояснил заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Владимир Тихиня, мужчина в 90-е годы прошлого столетия был одним из лидеров преступной группировки, которая существовала на территории Оршанского региона. Не единожды судим. Остальные участники группировки также имеют не одну судимость. "Это "гастролеры". Они из Беларуси уезжают туда (в страны Европы. - Прим. БЕЛТА), чтобы совершать преступления, потому что там нет такого контроля со стороны именно правоохранительных органов, как у нас", - добавил он.

Как сообщалось, задержали преступную группировку благодаря ГУБОПиК МВД. Успешному результату европейских полицейских предшествовала работа белорусских борцов с оргпреступностью и коррупцией. Еще в прошлом году им поступила информация о том, что несколько жителей Оршанского района совершают имущественные преступления в Европейском союзе. При проверке сведений их личности были установлены. Последующее документирование преступной деятельности подозреваемых осуществлялось во взаимодействии с зарубежными правоохранительными органами, включая Европол, отметила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Первым результатом оперативных мероприятий стало задержание 42-летнего лидера группировки. "Правда, за другое преступление. В Оршанском районе мужчина битой избил человека, причинив ему тяжкие телесные повреждения", - отметила она.

После этого его подельники направились в Германию, о чем были проинформированы европейские полицейские. В итоге белорусов задержали 10 октября после совершения кражи партии телевизоров из грузовика в немецком городе Боккенеме.

По подсчетам европейских правоохранителей, общий ущерб от преступной деятельности белорусов на территории Франции и Германии составляет около 500 тыс. евро. Часть имущества изъята в Орше.-0-