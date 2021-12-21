Гранату и мину времен войны обнаружили в Пинском районе

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гранату и мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в Пинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

События произошли с разницей в один день в разных населенных пунктах. Первой в дежурную часть Пинского РОВД обратилась жительница деревни Малая Вулька. Во время хозяйственных работ вблизи дома женщина наткнулась на предмет, напоминающий боеприпас. На следующий день при выполнении мелиоративных работ в деревне Домашицы рабочий обнаружил старый снаряд.

Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 установили, что в первом случае нашли гранату Ф1, во втором - минометную мину 81 мм. Оба боеприпаса применялись в годы ВОВ. Военнослужащие обследовали прилегающие территории, других опасных предметов не обнаружено. Граната и мина уничтожены.

Правоохранители напоминают: при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов ни в коем случае не нужно к ним прикасаться, следует незамедлительно сообщить об этом в милицию. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-