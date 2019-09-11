Гранату времен войны нашли на чердаке жилого дома в Гродно

11 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гранату времен Великой Отечественной войны нашли на чердаке многоквартирного жилого дома в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Строители 10 сентября чистили чердак перед ремонтом кровли в доме на ул.Гагарина. В мусоре они обнаружили гранату со сломанным взрывателем. Об этом сразу сообщили в правоохранительные органы. На место незамедлительно выехала саперно-пиротехническая группа. Для обеспечения безопасности из дома эвакуировали 30 жильцов.

Гранату доставили на полигон и уничтожили.

Милиционеры напоминают, что при обнаружении подобных опасных предметов необходимо сразу же сообщать об этом правоохранителям.-0-