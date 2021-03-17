Гранату времен войны обнаружили при валке леса в Малоритском районе

17 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе во время валки леса обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Работы велись вблизи районного центра. Сотрудники лесхоза обратили внимание на металлический объект, напоминающий боеприпас. О находке сообщили в дежурную часть РОВД. На место происшествия незамедлительно выехали милиционеры и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Территорию, где обнаружили взрывоопасный объект, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов военнослужащие не нашли.

По оценке специалистов, граната "Ф-1" относится к арсеналу времен минувшей войны.

В УВД напоминают: в случае обнаружения сохранившихся с военных лет боеприпасов следует незамедлительно сообщать об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия с опасным объектом могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-