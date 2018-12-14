Гранату времен ВОВ обнаружили возле жилого дома в Витебске

14 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Граната времен Великой Отечественной войны была обнаружена возле жилого дома в Витебске, проводилась эвакуация жильцов, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось вечером 13 декабря. В 18.40 в дежурную службу УВД обратилась девушка и рассказала об опасной находке по ул. Ленинградской, возле первого подъезда дома №140 Б. Место было оперативно оцеплено, были эвакуированы 17 жильцов дома. В 19.50 саперно-пиротехническая группа в/ч 5524 обнаружила гранату Ф-1 (без взрывателя) времен войны, которая была вывезена в безопасное место и уничтожена. После осмотра прилегающей территории в 20.10 оцепление сняли.

Виталий Сапроненко подчеркнул важность соблюдения правил безопасности при обнаружении подозрительных предметов или вещей и необходимость оперативного оповещения о них сотрудников правоохранительных органов. -0-