Гранаты и мины времен войны обнаружены под Волковыском

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лесу под Волковыском сотрудники милиции обнаружили свыше 70 боеприпасов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники 9-го управления ГУБОПиК МВД в лесу возле Волковыска нашли внушительный арсенал времен Первой и Второй мировых войн. Всего обнаружено 59 артиллерийских снарядов различного калибра, 14 мин и гранат.

"Боеприпасы были вывезены на полигон вблизи деревни Рупейки и уничтожены", - отметили в милиции.

В прошлом году в Волковысском районе правоохранители несколько раз выявляли подобные опасные арсеналы. Милиция напоминает, что при обнаружении боеприпасов необходимо сообщать о находке в органы внутренних дел, а также исключить какие-либо самостоятельные манипуляции с ними.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома