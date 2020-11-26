Граждане Узбекистана пытались ввезти в Беларусь 15 кг насвая через аэропорт

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Минской региональной таможни пресекли ввоз в Беларусь 15 кг насвая в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в таможне.

"Внимание сотрудников таможни привлекли отдельные пассажиры авиарейсов Бухара - Минск, Наманган - Минск, Ургенч - Минск, которые, выбрав для пересечения границы зеленый коридор, подтвердили, что не перемещают запрещенных либо ограниченных товаров. При таможенном досмотре багажа путешественников было обнаружено порошкообразное гранулированное темно-зеленое вещество растительного происхождения - насвай, оборот которого на территории Беларуси запрещен", - рассказали в таможне.

В итоге на протяжении трех дней минские таможенники выявили восемь попыток ввоза гражданами Узбекистана в общей сложности 15 кг насвая.

Вещество изъято. Составлены протоколы об административных правонарушениях в соответствии с ч.2 ст.16.10 (перевозка некурительных табачных изделий для сосания или жевания весом более 50 г) КоАП, предусматривающей штраф до 40 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-