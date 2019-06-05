Гражданин Азербайджана и белорус организовали незаконную миграцию не менее 150 иностранцев

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска приговорил двух обвиняемых к 3 годам лишения свободы за организацию незаконной миграции, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.

Перед судом предстали белорус 1989 года рождения и 50-летний гражданин Азербайджана. В отношении них было возбуждено 16 уголовных дел за организацию незаконной миграции иностранных граждан и лиц без гражданства. Суд признал обоих виновными. Кроме лишения свободы, им назначена конфискация имущества.

По информации ГУБОПиК МВД, мужчины предоставляли в государственные учреждения заведомо фиктивные документы для трудоустройства иностранцев на различные предприятия. От имени субъектов хозяйствования, фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, подельники обращались в подразделения по гражданству и миграции за получением спецразрешений.

На основании выданных документов у нелегалов были разрешения на временное проживание в Беларуси как прибывших по служебным делам. Однако фактически они в штате предприятий не состояли и зарплату не получали, а самостоятельно торговали овощами на различных рынках столицы.

По такой преступной схеме в республике нелегально трудились граждане Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Украины и России, всего не менее 150 иностранцев.-0-