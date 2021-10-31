Гражданин Ирака скончался в ТЦ в Минске

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Ирака скончался в одном из торговых центров в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.
"Сегодня днем в торговом центре "Галерея" скончался 35-летний гражданин Ирака, прибывший на территорию Республики Беларусь 20 октября текущего года. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа", - отметила Екатерина Гарлинская.
Предварительно установлено, что мужчина вместе со своими знакомыми находился за столиком кафе быстрого питания. В какой-то момент иностранцу стало плохо и он упал. Очевидцы произошедшего вызвали скорую медицинскую помощь. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть мужчины.
Уже завершен осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.-0-