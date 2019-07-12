Гражданин Казахстана пытался незаконно перейти белорусско-польскую границу в Брестском районе

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Брестом гражданин Казахстана пытался незаконно перейти границу с Польшей, он остановился только после предупредительного выстрела пограничников. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Ночью 11 июля в Брестском районе неизвестный перебрался через сигнализационный комплекс и направился в сторону границы. "Прибывший на место пограничный наряд потребовал у мужчины остановиться, но он попытался скрыться. Пограничникам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух ", - рассказали в Госпогранкомитете.

Как выяснилось, нарушитель - гражданин Казахстана. Он привлечен к ответственности за нарушение правил пребывания и попытку незаконного пересечения границы. Также мужчина понесет наказание за невыполнение законных требований должностного лица.-0-