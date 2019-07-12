Гражданин Казахстана пытался незаконно перейти белорусско-польскую границу в Брестском районе

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Брестом гражданин Казахстана пытался незаконно перейти границу с Польшей, он остановился только после предупредительного выстрела пограничников. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Ночью 11 июля в Брестском районе неизвестный перебрался через сигнализационный комплекс и направился в сторону границы. "Прибывший на место пограничный наряд потребовал у мужчины остановиться, но он попытался скрыться. Пограничникам пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух ", - рассказали в Госпогранкомитете.
Как выяснилось, нарушитель - гражданин Казахстана. Он привлечен к ответственности за нарушение правил пребывания и попытку незаконного пересечения границы. Также мужчина понесет наказание за невыполнение законных требований должностного лица.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2916 BYN
|2.286 BYN
|2.293 BYN
|USD
|2.0342 BYN
|2.033 BYN
|2.036 BYN
|RUB
|3.2269 BYN
|3.218 BYN
|3.229 BYN