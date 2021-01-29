Гражданин Молдовы пытался пересечь белорусско-украинскую границу

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские пограничники задержали гражданина Молдовы при попытке пересечения белорусско-украинской границы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"28 января гомельские пограничники задержали 50-летнего гражданина Молдовы. Мужчина пытался незаконно пересечь белорусско-украинскую границу, чтобы затем въехать в Россию", - рассказали в ГПК.

Гражданин пояснил, что по причине семейно-бытовых проблем на территории Молдовы он решил уехать к родственникам в Россию транзитом через украинскую территорию. Однако в связи с временными ограничениями в пропуске через границу законным способом попасть в Беларусь он не мог.

Правонарушитель доставлен в изолятор временного содержания УВД Гомельского облисполкома. В отношении него начат административный процесс по ст.23.29 (покушение на незаконное пересечение госграницы) КоАП.-0-