16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Пакистана под видом работника могилевского вуза присвоил Br14 тыс. Он признан виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Иностранный гражданин, длительно проживавший в Беларуси, решил воспользоваться отсутствием опыта и неосведомленностью своих соотечественников, которые приехали в Могилев для получения образования. Представляясь работником одного из вузов города, он предложил трем иностранным абитуриентам передать ему деньги для оплаты обучения, проживания в общежитии и оформления необходимых документов. При этом назвал существенно завышенную стоимость этих услуг. Полученные деньги присвоил, изначально не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы лишь после того, как мужчина, взяв деньги, не выполнил обещание перевести их для продолжения учебы в Литву. Ущерб от незаконных действий превысил Br14 тыс.

В суде обвиняемый не признал вину и пояснил, что деньги брал в долг. В соответствии с позицией гособвинителя суд Ленинского района Могилева назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. При этом было учтено, что он возместил причиненный преступлением ущерб. Приговор вступил в законную силу.-0-