Гражданин Турции под видом рыбака пытался пересечь белорусско-польскую границу

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе задержан гражданин Турции, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"6 июля брестские пограничники выдвинулись на участок, где сработал сигнализационный комплекс. При проверке местности были обнаружены признаки нарушения границы - следы на контрольно-следовой полосе. Вскоре наряд задержал гражданина Турции. Иностранец признался, что умышленно решил нарушить закон, чтобы попасть в Польшу, но конечной точкой маршрута должна была стать Франция", - рассказали в Госпогранкомитете.

Мужчина долго и тщательно готовился. В конце июня он прилетел в Минск по безвизовому режиму якобы для туризма. После он направился в Брест, где отдыхал неделю, а потом решил посетить Беловежскую пущу. Остановившись на велосипеде в ближайшем населенном пункте и вооружившись удочками, он направился к озеру, расположенному недалеко от белорусско-польской границы. Пройдя бурелом, кустарники и болото, он приблизился к сигнализационному комплексу и предпринял попытку его преодолеть. Однако был задержан нарядом заставы "Переров" и доставлен для разбирательства в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. При себе у задержанного оказались деньги, мобильный телефон, приспособления для ловли рыбы.

В отношении иностранца начат административный процесс по ст.23.29, 23.30, 23.55 КоАП (нарушение границы, пограничного режима, правил пребывания). Ему грозит депортация с запретом въезда в страну на пять лет.-0-