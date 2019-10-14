Гражданин Турции получил 2 месяца ареста за угрозу убийством и уничтожение паспорта жены

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Турции приговорен к 2 месяцам ареста за угрозу убийством и уничтожение паспорта жены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

События, которые рассматривались в суде, произошли в августе текущего года. Обвиняемый прибыл из Турции в Минск, а затем на автобусе - в Молодечно. По дороге к дому своей белорусской супруги он купил в магазине кухонный нож. Увидев жену на улице, переложил нож из сумки в карман и начал преследовать ее. Настигнув потерпевшую возле остановки общественного транспорта, сшиб ее с ног, ударил по лицу и рукам. Когда женщине удалось подняться и отбежать в сторону, обвиняемый выбросил на землю содержимое ее сумочки. Паспорт порвал и порезал ножом. Затем с ножом в руках побежал за женой, угрожая убийством. Потерпевшая угрозу восприняла реально.

В суде установили, что молодые люди в сентябре 2017 года заключили брак в Анталье и там совместно проживали. Вскоре жена вернулась в Беларусь. Супруги продолжали общаться в мессенджере. Муж несколько раз прилетал к ней и некоторое время проживал в квартире тещи. Узнав, что супруга собирается уехать на работу за границу, обвиняемый стал направлять ей сообщения с угрозами.

В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Молодечненского района признал иностранного гражданина виновным в угрозе убийством и умышленном уничтожении чужого паспорта. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2 месяцев ареста. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-