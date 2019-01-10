Гражданин Великобритании осужден в Бресте к 1,5 года колонии за содействие нелегальной миграции

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Ленинского района Бреста сегодня огласили обвинительный приговор по делу о содействии незаконной миграции, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель Брестского транспортного прокурора Алексей Займист.

На скамье подсудимых находился 48-летний гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии африканского происхождения. Летом 2018 года он пытался помочь трем бывшим соотечественникам из Сомали нелегально пересечь границу, чтобы попасть в страны Евросоюза. Мужчина приобрел паспорта граждан Швеции и прилетел по безвизу в Минск. Там его уже ждали сомалийцы, прибывшие из России, где они находились по паспортам болельщиков ЧМ по футболу. Все вместе они направились поездом Москва-Париж до Франкфурта. Во время паспортного контроля в пункте пропуска "Брест-Железнодорожный" у пограничников возникли сомнения в подлинности предъявленных документов. Подозрительных пассажиров сняли с поезда.

Задержанные мигранты признались, что паспорта на чужие имена им доставил бывший соотечественник, проживающий в Великобритании, который сопровождал их в поездке. При благоприятном исходе операции британец должен был получить не менее 6 тыс. евро за свою услугу. Нелегалов наказали штрафами и депортировали из страны. Обвиняемый признал свою вину.

Суд признал иностранца виновным по ч.1 ст.371-1 УК (содействие деятельности по незаконной миграции иностранных граждан). В соответствии с позицией государственного обвинителя, он приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.-0-