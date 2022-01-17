Гражданина Армении, обвиняемого в убийстве на родине, задержали в Национальном аэропорту Минск

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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданина Армении, обвиняемого в убийстве, выявили в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете. "Скрыться от уголовного преследования пытался 24-летний гражданин Армении. Молодой человек 29 декабря проходил оформление среди других пассажиров рейса Батуми - Минск. Сотруднику пограничного контроля он предъявил чужой действительный документ. Подлог не остался незамеченным. Иностранец до установления личности был задержан", - рассказали в ГПК. Выяснилось, что таким способом мужчина пытался избежать ответственности за совершение преступлений, которые в Армении относятся к категории общественно опасных деяний: убийство, покушение на убийство и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. "Сотрудники Главного управления криминальной полиции Армении поделились информацией об обстоятельствах совершения преступления жителем Еревана. Причины, которые подтолкнули молодого человека на убийство в конце сентября минувшего года, прямолинейны: спор в ресторане - драка - 15 выстрелов в обидчика и друзей", - отметили в ведомстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.380 УК Республики Беларусь за использование заведомо подложного документа и дальнейшей экстрадиции обвиняемого.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!