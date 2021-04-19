Гражданина Кыргызстана привлекли к ответственности за попытку дачи взятки таможеннику

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За попытку дачи взятки гражданин Кыргызстана привлечен к уголовной ответственности. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Мужчина за рулем большегрузного автомобиля пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Каменный Лог".

"Водитель передал паспорт, в котором находилось 50 евро, проводившему контроль таможеннику. В последующем мужчина подтвердил, что передал денежные средства для того, чтобы избежать проверки транспортного средства и перемещаемого в нем товара", - рассказали в таможне.

За попытку дачи взятки гражданин иностранного государства привлечен к уголовной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде трех месяцев ареста и депортации из Беларуси.-0-