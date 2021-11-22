Гражданина России будут судить в Минске за разжигание социальной вражды

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации, который обвиняется в разжигании социальной вражды и призывах к действиям во вред нацбезопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.
По материалам дела, обвиняемый с 19 января по 21 мая 2021 года с помощью компьютерной техники в одном из Telegram-чатов для нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера.
Тем самым обвиняемый разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности. Он формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним, склонял граждан к запланированным противоправным действиям, отметили в прокуратуре.
Кроме того, он в Telegram-чате призывал к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, массовым беспорядкам, а также иным действиям во вред национальной безопасности страны.
После изучения материалов дела в прокуратуре города Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступлений.
Избранную ранее в отношении фигуранта меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.-0-