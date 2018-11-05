Гражданина Турции с поддельным паспортом задержали в минском аэропорту

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов пограничной службы выявили нарушителя государственной границы в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Ранним утром 3 ноября при оформлении авиарейса из Тбилиси пограничный наряд установил, что израильский паспорт пассажира отличается от образца оригинала. "Специальная проверка это подтвердила - паспорт оказался полностью подделан. Дальнейшее разбирательство показало, что мужчина на самом деле 33-летний гражданин Турции. Он умышленно использовал фальшивый документ для последующего беспрепятственного выезда на территорию ЕС", - рассказали в Госпогранкомитете.
В отношении гражданина Турции начат административный процесс за нарушение государственной границы. Ему грозит депортация с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.-0-
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