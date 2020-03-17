Гражданина Украины будут судить за убийство женщины в Жлобинском районе

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина Украины, который обвиняется в убийстве женщины в Жлобинском районе, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Убитая была жительницей Мурманской области. В Жлобинском районе она купила дачу и приезжала туда каждое лето с детьми на отдых. Для хозяйственных работ наняла обвиняемого. В августе 2019 года между хозяйкой и гражданином Украины случился конфликт. Он, будучи пьяным, ударил женщину, повалил на землю и задушил. После этого украл банковскую платежную карту и другое имущество.

Младшему сыну женщины, который в тот день был с ней, обвиняемый сказал, что мать уехала в Минск и скоро вернется. При этом на железнодорожном вокзале он купил себе билет на поезд в Гомель и уехал, оставив ребенка на станции. На мальчика обратили внимание работники вокзала и сообщили в правоохранительные органы.

Обвиняемый успел покинуть территорию Беларуси, выехав в Украину. Однако позже вернулся - его сразу же задержали.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гомельской области. Обвиняемый был заключен под стражу, позднее прокурор оставил меру пресечения без изменения.-0-