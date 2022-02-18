Гражданка Литвы задержана за незаконное пересечение белорусско-литовской границы

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Литвы задержана за незаконное пересечение границы. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Вчера, 17 февраля, в 14.35 на участке Сморгонской пограничной группы вблизи белорусско-литовской границы пограничным нарядом задержана гражданка Литвы. По словам женщины, она перешла границу из Литвы в Беларусь с целью поиска лучших условий жизни.

При себе у иностранки обнаружены две сумки с личными вещами, нож, копия паспорта, переведенное с литовского на русский язык свидетельство о рождении.

Для проведения разбирательства женщина доставлена в Сморгонскую пограничную группу.-0-