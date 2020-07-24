Гражданка Швеции пыталась попасть в Беларусь в обход пункта пропуска

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские пограничники задержали 50-летнюю гражданку Швеции, которая пыталась незаконно попасть в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Женщина пояснила, что направлялась в Россию оформить документы для постоянного проживания. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой и ограничением въезда иностранных граждан в РФ ей посоветовали попытаться въехать в страну через Беларусь.

"Гражданка Швеции пыталась въехать в Беларусь в пункте пропуска "Новая Гута". Однако ее не пропустили через границу и возвратили в Украину, так как у женщины не было белорусской визы. Зная, что государственную границу необходимо пересекать только при наличии действительных документов и только в установленных местах, иностранка решила незаконно пересечь ее в обход пункта пропуска", - отметили в Госпогранкомитете.

Женщину задержали. Начат административный процесс по ст.23.29 КоАП (незаконное пересечение госграницы).-0-