Гражданка Туркменистана пыталась пересечь границу в багажнике автомобиля

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Веселовка" гражданин Туркменистана пытался провезти свою соотечественницу через границу в багажнике автомобиля, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Нарушительницу границы обнаружили гомельские пограничники днем 3 января при оформлении на выезд из Беларуси автомобиля ВАЗ российской регистрации. Во время осмотра багажника транспортного средства внимание привлекла крупногабаритная хозяйственная сумка, которая подавала признаки жизни. В ней и обнаружили 22-летнюю гражданку Туркменистана, которая с помощью своего соотечественника таким способом рассчитывала пересечь границу.

Выходцы из Центральной Азии задержаны и помещены на время разбирательства в ИВС УВД Гомельского облисполкома. Начат административный процесс по ст. 23.29 и 23.55 КоАП Беларуси за покушение на незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания. Молодому человеку также грозит привлечение к административной ответственности за пособничество в незаконном пересечении границы.-0-