1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданки Эритреи и Эфиопии пытались нарушить белорусско-польскую границу. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел 30 марта в Гродненском районе. Местные жители заметили неизвестных, которые направлялись в сторону государственной границы, и сообщили об этом на погранзаставу "Брузги".

В скором времени пограничный наряд задержал 31-летнюю жительницу Эритреи и 21-летнюю гражданку Эфиопии, которые, как выяснилось, планировали незаконно пересечь границу. Стоит отметить, что уроженка Эфиопии знает правила пересечения границы и пребывания иностранцев в приграничье - несколькими днями ранее она приезжала в этот район, где пограничники провели с девушкой беседу о недопустимости нарушения законодательства о государственной границе. Однако стремление иностранки оказаться в Евросоюзе было сильнее законопослушности. Решив испытать удачу, девушка отыскала попутчицу, с которой и попыталась нарушить границу.

Задержанные доставлены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Нарушителей ожидает депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет и внушительный штраф.-0-