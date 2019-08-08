Грибник нашел авиабомбу в лесу под Молодечно

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиабомбу обнаружили в лесном массиве в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

Грибник из деревни Турец-Бояры в лесу вблизи деревни Заполяки наткнулся на полуоткопанный снаряд и сообщил в милицию. Место находки правоохранители оцепили до приезда саперно-пиротехнической группы.

"Специалисты войсковой части 3310 установили, что обнаружена была фугасная авиационная бомба. По их мнению, в годы войны боеприпас был либо агитационным, либо зажигательным. Есть также основания полагать, что первыми бомбу нашли "черные копатели" - боеприпас был наполовину откопан", - рассказали в РОВД.

Находку специалисты транспортировали на подрывную площадку для дальнейшего уничтожения. Также при обследовании прилегающей территории саперы обнаружили фрагменты еще одного идентичного снаряда, только уже разорванного.

Милиция напоминает, что при обнаружении подозрительного предмета не стоит подходить к нему близко и прикасаться. Необходимо немедленно сообщить о находке в милицию или спасателям.-0-