Грибник нашел в лесу под Гродно пистолет "Маузер" образца 1934 года

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Грибник нашел в лесу пистолет "Маузер" образца 1934 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Мужчина отравился в лес за грибами. Во время сбора обратил внимание на предмет, похожий на пистолет. О находке сообщил в Октябрьский РУВД Гродно. Правоохранители изъяли опасную находку и назначили судебную баллистическую экспертизу.

"Согласно заключению судебного эксперта предоставленный объект изготовлен заводским способом и является нарезным огнестрельным оружием - 7,65-миллиметровым пистолетом "Маузер модели 1934". Пистолет поступил на исследование в пригодном для стрельбы состоянии", - рассказала Елена Мисюкевич.

Октябрьский РУВД проводит проверку. Судебные эксперты ГКСЭ напомнили, что при обнаружении оружия, боеприпасов, взрывных устройств необходимо незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы. Порой, даже несмотря на внешнюю непригодность, такие объекты могут представлять опасность для здоровья и жизни.-0-