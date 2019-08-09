Грибник нашел в лесу Столинского района боевые элементы ракеты

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
Житель райцентра в лесу вблизи деревни Теребличи наткнулся на предметы, похожие на боеприпасы. О находке грибник сообщил в милицию. "Прибывшие на место правоохранители установили, что ранее на этой территории размещался авиаполигон. Мужчина нашел 24 боевых элемента от ракеты системы залпового огня "Смерч", три взрывателя от боевого элемента и один взрыватель от авиационной бомбы", - рассказала подробности Анна Иващенко.
Саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 из Барановичей боеприпасы уничтожила.-0-
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