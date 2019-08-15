Грибник в Кобринском районе нашел артснаряд времен войны

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе грибник нашел боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Мужчина собирал грибы в лесном массиве вблизи деревни Рудец. Наткнувшись на подозрительный предмет, он сообщил об этом в военкомат. На месте происшествия незамедлительно был выставлен пост охраны, информацию передали брестским саперам.
Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 92616 определили, что найденный боеприпас является артиллерийским снарядом времен войны. Он уничтожен.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2819 BYN
|2.28 BYN
|2.281 BYN
|USD
|2.0415 BYN
|2.043 BYN
|2.046 BYN
|RUB
|3.1296 BYN
|3.095 BYN
|3.109 BYN