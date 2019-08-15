Грибник в Кобринском районе нашел артснаряд времен войны

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе грибник нашел боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина собирал грибы в лесном массиве вблизи деревни Рудец. Наткнувшись на подозрительный предмет, он сообщил об этом в военкомат. На месте происшествия незамедлительно был выставлен пост охраны, информацию передали брестским саперам.

Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 92616 определили, что найденный боеприпас является артиллерийским снарядом времен войны. Он уничтожен.-0-