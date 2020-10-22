Грядки с коноплей нашли в лесу в Волковысском районе

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе в лесу двое местных жителей выращивали коноплю. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В лесу на территории района правоохранители обнаружили посадки конопли. За аккуратными и ровными грядками ухаживали и, скорее всего, ждали урожая.

Вскоре удалось установить и хозяев посадок. Ими оказались двое мужчин в возрасте 31 и 32 лет. Оба работают строителями. На возводимом объекте они также хранили часть урожая.

"Всего изъято чуть более двух граммов марихуаны и четырех килограммов конопли в сыром весе. Со слов мужчин, наркотики они намеревались использовать для личного потребления", - рассказали в милиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-