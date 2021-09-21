Гродненец брал деньги в долг и не отдавал: милиция ищет потерпевших

21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно молодой человек завладевал деньгами и имуществом людей и не отдавал. Милиция призывает откликнуться возможных потерпевших, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД Гродно.

Подозреваемому 26 лет. По данным правоохранителей, он, злоупотребляя доверием, брал деньги в долг. Также под различными предлогами завладевал чужим имуществом и не возвращал. Например, якобы для ремонта взял автомобиль БМВ, но при этом машину не чинил. Ездил на ней сам, а некоторые запчасти и вовсе снимал и продавал, что в итоге привело к еще более серьезной поломке.

"На данный момент известно о 9 гражданах, которые были обмануты подозреваемым. Свою деятельность он осуществлял во второй половине 2020 года на территории областного центра и района", - отметили в милиции.

Тех, кто имеет финансовые или имущественные претензии к подозреваемому, просят обратиться в Октябрьское РУВД Гродно по телефонам (80152)79-78-97, +375 33 364-56-26.-0-