Гродненец дома в шкафу выращивал марихуану

23 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно дома в шкафу выращивал марихуану. Расследование дела завершено, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков 32-летнего жителя Гродно милиционеры задержали в марте.

"Мужчина дома в шкафу оборудовал место по выращиванию марихуаны. При этом жил он с женой и 8-летней дочерью. Жена, по ее словам, узнала о марихуане лишь после прихода милиционеров", - рассказала Мария Трушинская.

В квартире изъяли оборудование, семена, растения конопли, а также вещества растительного происхождения, которые по результатам проведенных экспертиз являются опасными наркотическими средствами. Выяснилось, что мужчина с сентября 2020 года выращивал запрещенные растения, которые продавал через интернет-магазин в Гродно и Гродненском районе.

Выяснилось, что мужчина вместе с женой 15 лет работали воздушными гимнастами за границей. Из-за пандемии коронавируса они вынуждены были вернуться домой и с тех пор никто из пары официально не работал.

Во время расследования уголовного дела мужчина отказался давать какие-либо объяснения своим действиям.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст.329 (незаконные посевы и выращивание растений, содержащих наркотические средства, в целях сбыта), ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта изготовление, хранение и перевозка, незаконный сбыт опасных наркотических средств, в отношении опасных наркотических средств в крупном размере, лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьей 329 УК) УК. Мужчина заключен под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-