Гродненец хотел понравиться женщине и несколько месяцев оголялся перед ней

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали мужчину, который оголялся, чтобы понравиться женщине. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В милицию обратилась 34-летняя жительница областного центра. Он рассказала, что на протяжении нескольких месяцев один и тот же человек в одном и том же месте периодически оголяется перед ней. "Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Это ранее не судимый и не привлекавшийся к административной ответственности местный житель 1985 года рождения. Мужчина объяснил свое поведение тем, что представительница прекрасного пола ему сильно понравилась", - рассказали в милиции.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Выявленный факт стал третьим подобным случаем с начала года в регионе.-0-