Гродненец хотел заработать на продаже психотропа

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно намеревался заработать на продаже запрещенных веществ, его деятельность пресекли правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Задержали наркодиллера оперативники Гродненской региональной таможни и наркоконтроля Октябрьского РОВД. При себе у 26-летнего жителя областного центра было два свертка с кристаллическим веществом белого цвета общим весом около 40 г. Согласно заключению экспертизы, это особо опасное психотропное вещество - пара-метилэфедрон.

Психотроп молодой человек купил в одном из интернет-магазинов и планировал перепродать. Парень нигде не работает, год назад был депортирован из Швеции.

Материалы переданы в управление Следственного комитета по Гродненской области для дачи правовой оценки.-0-