Гродненец изготавливал квадрокоптеры для контрабандистов

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция пресекла противоправную деятельность жителя Гродно, изготавливавшего квадрокоптеры. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области.

Продавца задержали после проверочной закупки техники. Сотрудники финансовой милиции приобрели летательный аппарат стоимостью $7,2 тыс. Грузоподъемность его составила около 20 кг, дальность полета до 10 км. Управляется квадрокоптер при помощи ноутбука.

Во время проверочных мероприятий установлены клиенты, приобретавшие технику. Покупателями таких аппаратов, как правило, выступали те, кто занимается перемещением табачных изделий через границу в страны Евросоюза.

Информация о продаже квадрокоптеров размещалась в интернете. Продавец указывал все необходимые характеристики, публиковал видеоролики о возможностях техники.

На основании собранных материалов за покушение на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в крупном размере, управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело.-0-