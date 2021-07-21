Гродненец обманул своих знакомых на более чем Br40 тыс.

21 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно обманул своих знакомых на более чем Br40 тыс. - возбуждено уголовное дело. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, 35-летний мужчина под различными предлогами, в том числе просьбами дать ему деньги в долг, завладел деньгами своих знакомых. Взятые на себя обязательства не выполнил, а деньги потратил.

Установлено более пяти фактов противоправной деятельности. Сумма ущерба превысила Br40 тыс.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере). Следователи полагают, что фактов противоправной деятельности может быть больше. Пострадавших от деятельности мужчины просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Гродненской области (0152) 72-40-40 или +375 33 621-15-35.-0-