Гродненец обвиняется в распространении психотропа - расследование завершено

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

С сентября по октябрь 2020 года 18-летний житель Гродно договаривался с администратором интернет-магазина о приобретении особо опасного психотропного вещества с целью дальнейшего распространения. Он делил порошкообразное вещество на дозы различной массы для разового сбыта и размещал их в тайниках на территории Гродненского района и областного центра, для которых выбирал укромные места в лесном массиве, обозначая место характерной приметой.

В конце октября во время такой закладки парня задержали сотрудники милиции. Он пытался убежать и по пути выбрасывал пакетики с расфасованным веществом. По месту жительства обвиняемого также был обнаружен психотроп. В результате экспертизы изъятого установлено, что порошкообразное вещество содержит в составе пара-метилэфедрон (мефедрон).

Ранее к ответственности молодой человек не привлекался. Свой поступок объяснил желанием быстро заработать. Объем изъятого особо опасного психотропного вещества составил более 18 г, что в 10 раз превышает крупный размер, установленный законодательством.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ, совершенные в группе лиц в крупном размере) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-