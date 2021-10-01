Гродненец ответит перед законом за разжигание социальной вражды и розни

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением по Гродненской области ГУСБ МВД Беларуси установлена личность гражданина, который под различными именами в запрещенном Telegram-канале размещал материалы, направленные на разжигание социальной вражды и розни. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Комментарии мужчины содержали призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов. "В отношении 34-летнего гродненца следственным управлением УСК Беларуси по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ст.130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Он задержан и водворен в ИВС", - рассказали в УВД.

Примечательно, что задержанный и ранее попадал в поле зрения сотрудников подразделения собственной безопасности. "Так, в сентябре прошлого года он, работая учителем одной из школ Гродно, располагая сведениями о том, что отец одной из учениц проходит службу в органах внутренних дел, во время урока оказал на нее психологическое воздействие, которое было воспринято ребенком как угроза применения насилия в отношении отца. Обидчик тогда публично принес извинения сотруднику правоохранительных органов и его несовершеннолетней дочери, назвав свой поступок лишенным морали и недостойным как для учителя, так и для мужчины", - добавили в УВД.

Правоохранители располагают информацией об иных фактах преступной деятельности задержанного и его окружения, правовая оценка которым будет дана в ходе расследования уголовного дела.-0-