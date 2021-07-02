2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненец под предлогом продажи машины выманил у продавца автокомиссионки $5,8 тыс. и скрылся. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. По данным следствия, 29-летний житель Гродно завладел деньгами 34-летнего мужчины на сумму $5,8 тыс. и потратил их по своему усмотрению.

Потерпевший работает в одном из комиссионных магазинов по продаже подержанных автомобилей в Гродно. В марте к нему обратился мужчина, который хотел продать машину. Правда, был нюанс: авто находилось в лизинге, который необходимо было погасить.

"Потерпевший пошел мужчине навстречу и передал ему деньги. В свою очередь последний пообещал снять автомобиль с учета и пригнать его для последующей продажи. Но взятые на себя обязательства не выполнил и, передав автомобиль в пользование своему знакомому, скрылся", - рассказала Мария Трушинская.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере). Сейчас устанавливается его причастность к совершению иных преступлений. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. К слову, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, в том числе в крупном размере.-0-