Гродненец под предлогом ремонта авто выманивал у знакомых внушительные суммы

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно под различными предлогами, в том числе в качестве предоплаты за ремонт авто, выманил у знакомых около Br26 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается в совершении мошеннических действий.

С 2019 года он одалживал у знакомых деньги. Например, брал их в качестве предоплаты за ремонт автомобиля. Также выявлены факты, когда он якобы собирался оказать помощь в покупке машины, но в действительности не намеревался этого делать. Полученными деньгами распоряжался в своих интересах.

"Установлено, что официально мужчина не был трудоустроен, занимался ремонтом автомобилей. При этом, как правило, за помощью к нему обращались знакомые либо автовладельцы по их рекомендации", - рассказала Инна Позняк.

Мужчина неоднократно судим, в том числе за совершение умышленных преступлений, среди которых мошенничество.

Сейчас установлено 7 фактов противоправной деятельности жителя областного центра. У следствия имеются основания полагать, что их может быть больше. Следственный комитет обращается к гражданам, пострадавшим от мошеннических действий мужчины, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону: 8 0152 724040, +37533 6211535 (круглосуточно).-0-