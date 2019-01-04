Гродненец при попытке прокатиться на грузовом поезде упал под колесо

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно попал в реанимацию после попытки прокатиться на грузовом поезде. Мужчина упал с подножки под колесо, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 3 января. Мужчина 1985 года рождения находился в районе железнодорожного вокзала, там же стоял грузовой состав, ждущий разрешающего сигнала для отправления. "Когда такой сигнал был получен, поезд стал медленно трогаться, но в это время гродненец запрыгнул на подножку одного из вагонов, однако не удержался и упал под колесо. Как результат - произошла травматическая частичная ампутация голени, мужчина госпитализирован в реанимационное отделение больницы", - рассказали в УВД.

Транспортная милиция вместе с железной дорогой принимаются всевозможные меры, чтобы обеспечить безопасность людей на объектах транспорта. Но в этом случае в буквальном смысле разгильдяйство гражданина привело к серьезной травме, констатировал первый заместитель начальника Гродненского ОВДТ Валерий Сакович. Кроме того, он напомнил, что за самовольный проезд на подножке грузового поезда предусмотрена административная ответственность. Такие действия влекут наложение штрафа в размере от 0,6 до трех базовых величин (1 БВ сейчас - Br25,5).-0-