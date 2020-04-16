Гродненец пытался заработать на изготовлении интимного видео

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно пытался заработать на изготовлении и распространении интимного видео. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Противоправную деятельность 23-летнего жителя областного центра пресекли сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами из оперативно-поискового отдела. В загородном коттедже парень снимал откровенное видео. Также установлено, что молодой человек в социальных сетях размещал информацию с предложением представительницам слабого пола поучаствовать в съемках порнороликов. В качестве партнера по сексуальным сценам выступал сам.

"Совместно с 20-летней жительницей областного центра с декабря 2018-го по февраль 2020 года молодой человек снимал видеоролики, два из которых на возмездной основе разместил на зарубежных сайтах с контентом для взрослых", - рассказали в милиции.

Противоправному поведению молодого человека дается правовая оценка.-0-