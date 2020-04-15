Гродненец выманил под различными предлогами более Br60 тыс.

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 25-летнего жителя областного центра, который обвиняется в совершении мошеннических действий. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Предлоги для получения денег были различные. Чаще всего он просил средства для развития бизнеса, обещая разделить полученную прибыль. Также молодой человек брал деньги якобы для растаможки груза. Долг обещал вернуть с процентами. Неоднократно гродненец приобретал мотоциклы с частичной оплатой, уверяя, что в дальнейшем рассчитается полностью.

"Каждому из потерпевших мужчина обещал выполнить принимаемые на себя обязательства. При этом в действительности возвращать деньги не намеревался", - отметила Инна Позняк.

Всего с июня 2018-го по сентябрь 2019 года мужчина под различными предлогами мошенническим путем завладел денежными средствами граждан на сумму более Br60 тыс. Сейчас установлено 8 потерпевших. Следствие полагает, что фактов противоправной деятельности молодого человека может быть больше. Всех, кто пострадал от его действий, просят сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону: 8 0152 724040 (круглосуточно) либо по номеру 102.-0-