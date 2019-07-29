Гродненец выманил у двух женщин свыше $15 тыс. и купил квадроцикл

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно выманил у двух женщин свыше $15 тыс., сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В мошенничестве подозревается мужчина 1984 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото УСК по Гродненской области

"С заявлением в органы внутренних дел обратилась жительница областного центра. В период с ноября 2018 года по апрель 2019-го мужчина, злоупотребив ее доверием, под различными предлогами похитил почти $2,3 тыс. и планшет стоимостью $200", - рассказал Сергей Шершеневич.

Выяснилось, что мужчина аналогичным образом с августа по ноябрь 2014 года похитил свыше $13 тыс. еще у одной жительницы Гродно.

Мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности. Постоянного места работы он не имеет. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба и имущественных взысканий наложен арест на имущество, в том числе и на квадроцикл, который был приобретен на похищенные деньги.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции продолжают устанавливать граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого. Обращаться с соответствующими заявлениями можно по телефонам: (8-015) 72-41-39, 72-40-40 или 102.-0-