Гродненские милиционеры по горячим следам поймали уличного вора

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно правоохранители оперативно раскрыли преступление и задержали уличного вора. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Поздним вечером возле одного из домов по улице Врублевского неизвестный мужчина вырвал сумочку у проходившей мимо 56-летней женщины. Злоумышленник поспешил скрыться. В сумочке были личные вещи и небольшая сумма денег.

"Женщина обратилась в милицию. По горячим следам личность подозреваемого была установлена оперативниками уголовного розыска. Им оказался 21-летний нигде не работающий местный житель", - рассказали в милиции.

Грабитель, по его словам, выбирал малолюдное место, находящееся все зоны действия видеонаблюдения. Впрочем, еще на подходе к месту преступления он попал в объектив одной из камер.

После задержания молодой человек признался в совершении еще одного грабежа в декабре прошлого года. Кроме того, он проходит подозреваемым в деле, связанном с хищением денежных средств.-0-