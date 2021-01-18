Гродненские пограничники пресекли попытку ввоза в Беларусь боеприпасов и наркотиков

18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Патроны и марихуану обнаружили в перевозимых на автовозах через границу машинах. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

Грузовой автомобиль с прицепом-лафетом, в котором находилось восемь легковушек, пересекал 18 января белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Привалка". В багажнике одной из машин пограничники обнаружили 55 патронов различной маркировки, а также две упаковки предположительно с марихуаной.

Фото ГПК

К слову, это не единственная подобная находка. Накануне Нового года под сиденьем и в багажнике одного из легковых автомобилей, который через границу перевозили на лафете, обнаружили 60 патронов разной маркировки и калибра.

"Все перемещаемые на автовозах легковые автомобили были приобретены на аукционах в странах Европы, США или Канады и перевозились через территорию нашей страны транзитом в Украину. Водители автовозов не являются гражданами Беларуси", - отметила Надежда Масевич.

По обоим фактам назначены необходимые экспертизы, по результатам которых произошедшему будет дана правовая оценка.-0-