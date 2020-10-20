Гродненские пограничники применяли оружие для задержания нарушителей

20 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе пограничники применяли оружие для задержания нарушителей. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

В Гродненском районе 17 октября предотвращена попытка незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через белорусско-литовскую границу.

Пограничный наряд обнаружил в лесу в 1,5 км от госграницы автомобиль, рядом с которым находились трое мужчин. Неизвестные увидели пограничников и попытались уехать, оставив на месте мешки с товаром.

"Неоднократные требования и предупреждения нарушители проигнорировали. Для того, чтобы остановить машину, пограничный наряд применил оружие. Пострадавших нет", - сообщила Надежда Масевич.

Сейчас действиям мужчин дается правовая оценка.-0-