19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские пограничники задержали двух нарушителей границы 17-18 августа, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

Так, 17 августа на пограничную заставу "Польные Богатыри" от местного жителя поступила информация о неизвестном, который двигается по направлению к границе.

Для проверки поступившего сигнала выехал наряд пограничников. Рядом с заставой они задержали мужчину без документов. При себе он имел теплые вещи, продукты питания, денежные средства, телефон.

Вторую попытку нарушения границы пресекли в пункте пропуска 18 августа. Дежурный по отделению пограничного контроля "Берестовица" заметил на экране монитора человека, двигавшегося со стороны Польши. К указанному месту выдвинулся пограничный наряд, который задержал неизвестного.

Им оказался 35-летний гражданин Грузии. Накануне задержания он пытался попасть в Беларусь, но ему было отказано во въезде. Возвращенный в Польшу мужчина не внял советам польских стражей границы следовать на попутной машине в Варшаву. Дождавшись наступления ночи, он решил предпринять попытку попасть в Беларусь незаконным путем, минуя установленные пункты пропуска.

Оба задержанных доставлены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Их привлекут к административной ответственности за незаконное пересечение границы и нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.-0-