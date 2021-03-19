Гродненские пограничники задержали нарушителя границы с украденным паспортом

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения белорусско-польской границы. Нарушитель предъявил чужой паспорт, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

В пограничной зоне для проверки документов остановили молодого человека, он предъявил паспорт. Однако выяснилось, что документ мужчине не принадлежит. Нарушителя доставили на заставу.

Оказалось, что 20-летний парень намеревался незаконно перейти в Польшу. Изначально документов у него не было, но по пути к границе он заглянул в придорожное кафе, где обратил внимание на оставленную без присмотра барсетку. Внутри были беспроводная гарнитура и паспорт, который нарушитель потом и предъявил пограничникам.

В отношении молодого человека начат административный процесс за попытку незаконного пересечение границы и нарушение пограничного режима. Ему также грозит уголовная ответственность. Нарушитель передан сотрудникам органов внутренних дел. Ранее он уже был судим за кражи.-0-